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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Житель Иркутска получил срок за попытку задавить насмерть дорожных рабочих

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - 30-летний житель Иркутска, ранее судимый за вымогательство, приговорен к 8,6 года колонии за избиение и попытку наезда на двух дорожных рабочих, сообщила прокуратура региона.

Октябрьский районный суд признал его виновным в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК).

Следствие и суд установили, что ночью 6 декабря 2020 года подсудимый пьяным ехал в Toyota Land Cruiser Prado по городу, напомнили в областном управлении СК. На улице Трилиссера он остановился перед пешеходным переходом, пропуская переходивших дорогу рабочих МУП "ИркутскАвтодор". Как следует из пресс-релиза прокуратуры, ему показалось, что они слишком медленно идут, и он начал их ругать.

По ходу конфликта водитель вышел из машины и деревянным предметом избил рабочих. Затем он сел за руль и направил машину на избитых. Одного из них он переехал, причинив тяжкий вред его здоровью, второй успел увернуться. После этого водитель уехал.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск и задержали в начале февраля 2021 года.

Иркутск Октябрьский суд Прокуратура Иркутской области СКР
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