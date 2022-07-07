Под Челябинском упавший с велосипеда мальчик умер в ожидании скорой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Челябинской области выясняет обстоятельства и причину смерти упавшего с велосипеда 9-летнего мальчика, к которому, по словам очевидцев, отказывалась ехать скорая помощь.

Проверку проводят и правоохранительные органы.

"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства при оказании медицинской помощи. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Также взята на контроль проверка следственных органов СК", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным СМИ, в среду, 6 июля, в загородном жилом микрорайоне "ТвояПривилегия" под Челябинском 9-летний мальчик потерял сознание после того, как неудачно скатился с горки на велосипеде. Ему в течение 40 вызывали скорую помощь, но медики, по словам очевидцев, долго не ехали, якобы ссылаясь на отсутствие свободных машин. В итоге его доставили в больницу, но ребенок скончался.