Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Под Челябинском упавший с велосипеда мальчик умер в ожидании скорой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Челябинской области выясняет обстоятельства и причину смерти упавшего с велосипеда 9-летнего мальчика, к которому, по словам очевидцев, отказывалась ехать скорая помощь.

Проверку проводят и правоохранительные органы.

"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства при оказании медицинской помощи. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Также взята на контроль проверка следственных органов СК", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным СМИ, в среду, 6 июля, в загородном жилом микрорайоне "ТвояПривилегия" под Челябинском 9-летний мальчик потерял сознание после того, как неудачно скатился с горки на велосипеде. Ему в течение 40 вызывали скорую помощь, но медики, по словам очевидцев, долго не ехали, якобы ссылаясь на отсутствие свободных машин. В итоге его доставили в больницу, но ребенок скончался.

Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ

Суд арестовал директора центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук

В Россию в I полугодии пришли только два международных торговых бренда

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Автокран упал на минивэн с людьми на федеральной трассе в Забайкалье

Жительница Дагестана продала новорожденного ребенка за 200 тыс. рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });