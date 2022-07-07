ВК будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Соцсеть "ВКонтакте" будет предупреждать пользователей о потенциально опасных собеседниках. Как сообщили в компании, в новом групповом чате или беседе с незнакомым человеком появится соответствующее уведомление, если алгоритмы зафиксировали подозрительную активность от этого пользователя.

Пожаловаться и заблокировать возможного злоумышленника можно будет прямо в переписке.

Как отмечает соцсеть, функция действует в мобильном приложении: она охватит новые групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет.

В сообщении ВК подчеркивается, что это обновление — часть глобальной инициативы VK Protect. Она объединяет технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах VK.