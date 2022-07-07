Хинштейн допустил уголовное наказание для чиновников за утечку персональных данных

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Уголовную ответственность за утечки персональных данных граждан следует ввести для сотрудников госорганов, если такое правонарушение повлекло тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"На мой взгляд, тут для всех должна быть одна мера. Если они не обеспечили должным образом хранение персональных данных, если это повлекло тяжкие последствия, почему нет?" - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос о возможности введения уголовной ответственности для чиновников, виновных в утечках персональных данных.

По его словам, речь идет о случаях, когда утечка привела к причинению тяжкого вреда здоровью или летальному исходу.

В конце мая глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что в России разрабатывается законопроект о введении уголовной ответственности за продажу украденных персональных данных.

Хинштейн заявлял, что ответственность должны нести не только те, кто допустил утечки персональных данных, но и те, кто осуществляет незаконный оборот персональных данных, и, возможно, те, кто пользуется этими данными, заведомо осознавая их противоправный характер.