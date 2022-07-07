Пассажирский самолет вынужденно сел в Домодедово после столкновения с птицей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский-Худжанд (Таджикистан), прервал в четверг полет из-за столкновения с птицей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Экипаж Airbus A321 сообщил о попадании птицы. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение об уходе на запасной аэродром Домодедово", - отметил представитель компании.

По данным пресс-службы, посадка прошла благополучно.

Пассажиры были отправлены в пункт назначения на резервном борту.