Сибиряка заподозрили в похищении своего должника

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела о похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК), ему вменяют похищение должника, сообщили в управлении СК по Новосибирской области.

По версии следствия, 3 июля 22-летний подозреваемый подъехал на машине к дому 21-летнего должника в селе Владимировское, чтобы вернуть долг. В село его подвез знакомый, которого подозреваемый не проинформировал о своих планах.

Затем он, "применяя физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, посадил в автомобиль потерпевшего и перевез его в свою квартиру" в Новосибирска, где удерживал его насильно, пока должника не освободили полицейские.

Подозреваемому скоро предъявят обвинение. Следствие намерено просить суд оставить его на свободе под подписку о невыезде и надлежащем поведении.