СК проверит внеплановую посадку вертолета со школьниками на Камчатке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку в связи с незапланированной посадкой вертолета с пассажирами на Камчатке, в пресс-релизе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК случившееся названо "авиаинцидентом".

Предварительно установлено, что 8 июля Ми-8 "Камчатского авиационного предприятия" вез 24 пассажиров, в том числе четверых детей, по маршруту Долина Гейзеров-Узон-Налычево. В районе Долины Гейзеров на борту сработала сигнализация о неисправности двигателя. Командир воздушного судна подобрал с воздуха площадку и экстренно посадил вертолет. Никто не пострадал, судно не получило повреждений, пассажиров подобрал резервный борт.

Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника сообщает, что вертолет приземлился в кальдере вулкана Узон рядом с вертолетной площадкой.

"Пассажиры и пилоты получили горячий чай и пообедали, туристам была оказана необходимая психологическая поддержка", - отметили в пресс-службе.

"Вертолет перевозил тургруппу, состоящую из более десятка детей. В полете возникла неисправность. Пилот незапланированно посадил вертолет у вулкана Узон", - сказали "Интерфаксу" в Камчатском авиапредприятии.

Узон - разрушенный потухший вулкан, расположенный на Камчатке на территории Кроноцкого заповедника к югу от Кроноцкого озера.