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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Ветер с порывами до 38 метров в секунду ожидается на Чукотке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На Чукотке в районе города Певек днем в пятницу ожидается сильный веер, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ветер будет дуть со скоростью 23-28 метров в секунду, при порывах скорость будет достигать 33-38 метров в секунду.

Местным жителям посоветовали держаться подальше от ветхих и плохо закрепленных конструкций и не выезжать за пределы населенных пунктов, а также не выходить на водные объекты, не производить работы на открытом воздухе и на высоте.

Чукотка Певек МЧС
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