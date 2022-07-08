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В Челябинске 14-летнего школьника будут судить за убийство одноклассника

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Тракторозаводский суд Челябинска направлено уголовное дело об убийстве 14-летним школьником одноклассника, сообщила областная прокуратура.

Обвиняемому вменяют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).

По версии следствия, 4 апреля подростки поссорились на почве ревности на пустыре в микрорайоне Чурилово. Обвиняемый, который занимался контактной борьбой, с силой ударил соперника в шею. Тот умер на месте от полученной травме.

В пресс-службе облпрокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что обвиняемый находится под домашним арестом, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Погибшего нашли вечером 4 апреля в овраге прохожие. Выяснилось, что между одноклассниками произошла ссора, один из них ударил другого, а когда увидел, что тот не дышит, убежал, никого не позвав на помощь.

Челябинск Тракторозаводский суд Прокуратура Челябинской области
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