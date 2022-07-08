Морское сообщение между Россией и Турцией открывается в Сочи

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Морской порт Сочи с 16 июля запустит регулярные международные рейсы, круизный лайнер Astoria Grande будет курсировать между Сочи и Стамбулом, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

По пути лайнер будет заходить в города Чешме, Синоп и Трабзон.

Лайнер принадлежит российскому судовладельцу, а организацию туров взяла на себя турецкая компания Miray Cruises.

"В период с июля по октябрь 2022 года Astoria Grande совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней. Лайнер вмещает 1382 пассажира. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тыс. российских туристов", - сообщил через пресс-службу гендиректор Морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров.

По его словам, до июня 2021 года круизное судно Astoria Grande ходило под флагом Германии в Балтийском море и носило имя AIDAcara. Корабль выкупила российская компания "Аквилон" для того, чтобы наладить туристические маршруты из Сочи в города Турции.