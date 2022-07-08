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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Главу бюро медико-социальной экспертизы будут судить за махинации с недвижимостью

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Дмитрия Драча и его заместителя.

С 2016 года по 2019 год обвиняемые заключали и оплачивали государственные контракты на аренду нежилых помещений в Самаре для размещения подразделений бюро медико-социальной экспертизы, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

При этом на самом деле у бюро не было необходимости арендовать эту недвижимость, а часть снятых зданий не годилась для оказания услуг по медико-социальной экспертизе, установило следствие. При этом бюро незаконно оплачивало хозяйственное обслуживание и техническое содержание арендуемых помещений на сумму более 14 млн рублей, в то время как по контрактам расходы должны были нести арендодатели.

В управлении СК по Самарской области уточнили, что контракты заключались в пользу ООО "Контраст плюс", аффилированного со знакомым Драча.

Причиненный государству ущерб оценен более чем в 28 млн рублей.

"Кроме того, в 2018 году в результате злоупотреблений руководства бюро был приобретен комплекс зданий по завышенной стоимости, что привело к ущербу на сумму более 238 млн рублей", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Самара СКР прокуратура Самарской области Дмитрий Драч
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