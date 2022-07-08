В Челябинске упавший с велосипеда ребенок умер после долгого ожидания скорой

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти упавшего с велосипеда девятилетнего мальчика, к которому, по словам очевидцев, долго не ехала скорая помощь, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

"В вечернее время 6 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Сосновском районе при падении с велосипеда получил серьезные травмы 9-летний мальчик. Родители ребенка, как сообщается, долгое время не могли дождаться медицинских работников. Вследствие тяжелых травм мальчик скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Назначен комплекс экспертных исследований, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика.

Расследование уголовного дела взято под контроль руководителем СУ СКР.

Ранее сообщалось, что проверки также начали региональный Минздрав, территориальное управление Росздравнадзора и областная прокуратура.

Трагический инцидент произошел в загородном жилом микрорайоне "ТвояПривилегия" под Челябинском. Мальчик потерял сознание после того, как неудачно скатился с горки на велосипеде. Ему в течение 40 минут вызывали скорую помощь, но медики, по словам очевидцев, долго не ехали, якобы ссылаясь на отсутствие свободных машин. В итоге ребенка доставили в больницу, но он скончался.