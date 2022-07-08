Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Митрополит Псковский и Порховский Тихон награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (IV степени), соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе главы государства уточняется, что этой награды церковный деятель удостоен "за большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского".

Юбилей святого великого князя отмечался на протяжении всего прошлого года в России и ряде других стран. Одним из наиболее заметных мероприятий этого празднование стало открытие 11 сентября на берегу Чудского озера у деревни Самолва Псковской области мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", на котором присутствовали президент Путин и патриарх Кирилл.