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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Митрополит Псковский и Порховский Тихон награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (IV степени), соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе главы государства уточняется, что этой награды церковный деятель удостоен "за большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского".

Юбилей святого великого князя отмечался на протяжении всего прошлого года в России и ряде других стран. Одним из наиболее заметных мероприятий этого празднование стало открытие 11 сентября на берегу Чудского озера у деревни Самолва Псковской области мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной", на котором присутствовали президент Путин и патриарх Кирилл.

Владимир Путин митрополит Тихон (Шевкунов)
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