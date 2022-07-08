Задержанный за убийство тамбовчанин сознался в аналогичном преступлении 12-летней давности

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тамбовской области, обвиняемого в убийстве двух человек, сообщает СУ СКР по региону.

По материалам следствия, 61-летний житель Сосновского района ночью 11 января этого года вошел в комнату к спящему 64-летнему брату и нанес ему смертельные травмы обухом топора. Затем мужчина закопал тело брата в сарае, а его личные вещи сжег.

Полиция вышла на подозреваемого после того, как сын убитого обратился с заявлением о его пропаже.

В ходе расследования удалось также установить причастность мужчины к аналогичному преступлению, совершенному в апреле 2010 года. Мужчина признался, что убил 37-летнего товарища из-за ссоры. Тело этого мужчины нашли в пруду Школьный села Троицкие Росляи местные рыбаки.

Следствие инкриминирует задержанному ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает ведомство, психических отклонений у обвиняемого не выявлено.