Законодатели разработали поправки для борьбы с дискриминацией "старых" депозитов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Законодатели подготовили поправки, устраняющие дискриминацию на рынке розничных депозитов, когда банки дифференцируют ставки по вкладам в зависимости от способа внесения средств или покупки дополнительных услуг у связанных с ними структур.

Документ (№160987-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы – глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Крайне важным представляется принятие мер, направленных на защиту физических лиц от навязывания дополнительных продуктов и услуг при заключении физическими лицами договоров банковского вклада, на пресечение практик, при которой заключение договора банковского вклада на указанных в рекламной информации условиях обусловлено выполнением физическим лицом дополнительных требований, а также на исключение случаев установления банками различных процентных ставок по вкладам с одинаковыми условиями в зависимости от того, "новые" деньги вносятся во вклад либо во вклад вносятся денежные средства, ранее уже размещавшиеся во вкладах в этом банке", - говорится в пояснительной записке к поправкам.

Законопроект устанавливает запрет на дифференциацию ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения (продления договора вклада, перевод с банковского счета (вклада) в этом или ином банке, внесение наличных средств, перевод со специального счета оператора финансовой платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с банком лицами.

Проблему дискриминации банками "старых" депозитов на фоне роста ставок поднимал ЦБ в конце 2021 года.

"Не должно быть дискриминации так называемых старых денег, когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие. Это значит, что нужно перевести деньги, видимо, из другого банка, которые были наличными. Деньги на депозитах на эти ставки уже не распространяются. Это дискриминация старых и новых денег. На наш взгляд, здесь нужно будет вводить регулирование", - говорила в ноябре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Вслед за повышением ключевой ставки мы наблюдаем, что банки стали повышать проценты по вкладам, но надо сказать, что они для этого выбирают своеобразный, дифференцированный подход. Например, банки предлагают хорошие условия не на те деньги, которые гражданин уже держит в этом банке, а на так называемые новые деньги, иными словами, гражданин должен принести еще дополнительную сумму денег или перевести из другого банка. Также для получения более высокой доходности по вкладу предлагается вложить больше денег и купить различные дополнительные финансовые продукты, абсолютно ненужные, но дорогостоящие. С нашей точки зрения, это носит дискриминационный характер, и мы считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство", - указывала также зампред ЦБ Ольга Полякова.

Законопроект также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за 5 календарных дней до даты истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение 5 календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.