Жителя Тверской области обвинили в попытке убийства сына-подростка

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего жителя Тверской области, напавшего с ножом на своего сына, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

По материалам следствия, 2 июля пьяный мужчина угрожал расправой своему 14-летнему сыну. Ребенок пытался убежать из дома, но до соседей он добраться не успел: отец догнал мальчика, повалил на землю и несколько раз ударил ножом в голову.

Подростка спас от смерти прибежавший на помощь мужчина.

Отцу предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), он заключен под стражу.