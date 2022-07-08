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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Более 2,4 млн человек эвакуировали в РФ с конца февраля из Украины, ДНР и ЛНР

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с конца февраля на территорию РФ с Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) эвакуировали более 2,4 млн жителей, включая почти 380 тыс. детей.

Военная операция на Украине

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 660 человек, в том числе 3 607 детей. Всего с начала специальной военной операции - 2 409 234 человека, из которых 379 227 - дети", - сказал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он также заявил, что у Минобороны РФ есть данные об использовании украинскими военными гражданских объектов для создания огневых позиций и складов в Харькове, Кривом Роге, Сумской области и Донбассе.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии города Лисичанска и территории ЛНР под контроль.

Хроника 24 февраля – 08 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Михаил Мизинцев
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