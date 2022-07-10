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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

В Крыму в результате падения машины со скалы погибли два человека

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще один получил травмы в результате падения легкового автомобиля со скалы в Крыму, инцидент произошел в центральной части полуострова еще накануне, но о нем стало известно только в воскресенье, сообщает МВД по республике.

"По предварительным данным, 9 июля со скалы в районе села Левадки Симферопольского района автомобиль Chevrolet Niva с людьми скатился с обрыва и упал вниз", - говорится в сообщении полиции Крыма в телеграм-канале.

Двое мужчин, 28-и и 48-и лет, скончались. 46-летняя женщина успела выпрыгнуть из машины, получив травмы.

По данным МВД по Крыму, пострадавшую "только на следующий день заметили туристы и вызвали спецслужбы". Женщина госпитализирована с травмами ног.

Все участники инцидента - крымчане.

На месте происшествия работает наряд ГИБДД и спасатели.

Крым МВД
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