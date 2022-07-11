Теплоход сел на мель на реке Лена в Якутии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Теплоход с пассажирами сел на мель на реке Лена в Якутии, пострадали семь человек, организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

"На борту судна находились девять пассажиров, шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоход "Метеор-235", выполняющий заказной рейс "Лямпушка (Кобяйский район) - Якутск", сел на мель в 3 км от села "Графский Берег" Намского района на середине реки Лена.

Все пострадавшие эвакуированы на берег и доставлены в больницу.