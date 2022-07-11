На софинансирование импортозамещения цифровых решений выделят 37,1 млрд руб. до 2024 г.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правительство намерено выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений. При этом формировать заказ на разработку ПО в соответствии с потребностями различных секторов экономики будут 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК), созданных по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, в стране сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы, в том числе машиностроения, металлургии, электроники и микроэлектроники, связи, образования, транспорта, экологии, которые возглавят заместители глав профильных ведомств.

"Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Предполагается, что ИЦК возглавят руководители ведущих компаний отрасли, а участниками станут представители отраслевых предприятий, эксперты и вендоры – их персональный состав комитеты должны будут согласовывать с Минцифры.

Объем софинансирования по каждому из проектов составит порядка 80%, добавил Чернышенко. После разработки ПО будет внедряться на предприятия отрасли, по чьему ТЗ они создавалось. Субсидирование работ обеспечат профильные ведомства.

При этом в правительстве рассчитывают, что разрабатываемое ПО должно быть не только универсальным, но и ориентированным на экспорт.

"Я предполагаю, что более 2/3 выручки вендоров мы должны получать на внешних рынках. Ну а первые практические результаты на своих предприятиях мы должны увидеть в 2024 году", - отметил вице-премьер.

Согласованные проекты по замещаемым решениям ИЦК должны будут представить до середины августа. Они будут утверждаться президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Планируется, что к разработке отечественного ПО вендоры приступят в октябре.

Также государство будет софинансировать разработку отечественных решений за счет средств фондов Бортника и Сколково, а также РФРИТ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 июля создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики и привлечь туда представителей ведущих компаний отрасли.