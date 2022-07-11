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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

В Ульяновске задержали мужчину, проникшего ночью в детский лагерь

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Ульяновской области задержали мужчину, который ночью проник на территорию детского оздоровительного лагеря, будил детей, а некоторых из них ударил.

В региональном УМВД журналистам сообщили, что в воскресенье около 05:00 мужчина, "находясь в состоянии опьянения, проник на территорию лагеря и, зайдя в один из корпусов, стал будить детей, при этом нескольких из них ударил рукой по лицу".

"Правонарушитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, обеспечивающего охрану лагеря, и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Задержанным оказался 24-летний житель Ульяновска", - сказали в полиции.

По данному факту органы дознания возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области уточняет, что инцидент произошел в детском оздоровительном лагере "Волжанка" в ночь с 9 на 10 июля. Служба охраны лагеря задержала нарушителя и вызвала сотрудников полицию, говорится в сообщении.

По данным министерства, родители были проинформированы о произошедшем.

В свою очередь прокуратура Ульяновской области "организовала проверку в связи с оказанием медицинской помощи воспитанникам детского оздоровительного лагеря "Волжанка".

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних и персонала, в том числе соблюдению режима охраны и пропускного режима", - говорится в сообщении.

Ульяновск Ульяновская область
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