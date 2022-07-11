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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

В Омской области школьник утонул, поскользнувшись на разрушенной плотине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Омской области возбудили уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в результате несчастного случая на воде. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел на старой разрушенной плотине через реку Омь в Калачинском районе. Школьник вместе с двумя братьями пришел на реку сделать фото. В какой-то момент мальчик поскользнулся на мокрых камнях, потерял равновесие и упал в воду. Ребенок плавать не умел и утонул.

Омская область
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