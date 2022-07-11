Ректор алтайского филиала Ленинградского госуниверситета осужден условно за растрату

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему ректору алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени Пушкина Вячеславу Скворцову. Об этом сообщает следственное управление СКР по Алтайскому краю в понедельник.

Он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия и суда было установлено, что в 2014-2017 гг. Скворцов и директор алтайского филиала университета получали незаконное вознаграждение на основании фиктивных договоров о проведении научных изыскательских работ, которые в действительности не проводились.

Деньги руководители филиала вуза переводили на подконтрольные счета и присваивали. Таким образом ими было похищено более 2,4 млн рублей, говорится в сообщении.

Отмечается, что Скворцов с января по март 2021 года находился в международном розыске и по запросу Генеральной прокуратуры РФ был задержан в Черногории.

Суд приговорил Скворцова к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях, сроком на 3 года.

Директор алтайского филиала университета была осуждена за растрату в октябре 2021 года. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.