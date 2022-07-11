Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Автозавод "Урал" запланировал увеличить суточный выпуск автомобилей на четверть

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - АО "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) планирует увеличить суточный объем производства автомобилей до 45 единиц, сообщила пресс-служба предприятия.

"С 18 июля автозавод "Урал" уходит в ежегодный традиционный двухнедельный корпоративный отпуск, и к работе в обычном режиме приступит 1 августа. Планируется с этого периода нарастить суточный темп выпуска продукции и дойти до отметки 45 единиц", - говорится в сообщении.

В настоящее время в сутки на заводе выпускается в среднем 33-36 автомобилей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе. Таким образом, суточное производство автомобилей планируется увеличить на 25-36%.

По данным пресс-службы, на автозаводе продолжается реализация инвестиционных проектов. Так, средства вкладываются в развитие продуктовой линейки, модернизацию производства и обновление основных фондов, технологии, в том числе информационные, инфраструктуру и реализацию социальных проектов, экологию и обеспечение пожарной безопасности.

В числе ключевых проектов этого года пресс-служба отмечает разработку и освоение производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей автомобилей "Урал" и колесной техники ООО "ОМГ" ("Объединенная машиностроительная группа", в состав которой входит "Урал" - ИФ), создание линейки тяжелых неполноприводных автомобилей, организацию производства надстроек автомобилей "Урал", проект "Арктический автобус".

При этом, как отмечает пресс-служба, предприятие не планирует простоев и сокращений, напротив, намерено увеличить штат, приняв на работу еще порядка 300 человек.

Автозавод "Урал" планирует в 2022 году выпустить 8,4 тыс. автомобилей, удвоить инвестиции в развитие, направив на реализацию проектов 4,5 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2021 году.

Урал Миасс Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен в РФ

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

Калининградский губернатор уточнил, что Литва не вводила новых ограничений

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Две реки в Сочи вышли из берегов

Что произошло за день: воскресенье, 10 июля

В Госдуме сообщили о планах провести внеочередное заседание 15 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });