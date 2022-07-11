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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Студент из Замбии утонул в пруду под Тулой

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Тульская прокуратура начала проверку по факту гибели иностранца, утонувшего в пруду, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел с 25-летним мужчиной в селе Обидимо Ленинского района.

Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства, регламентирующего безопасное пребывание граждан, в том числе несовершеннолетних, на водных объектах.

По данным тульских СМИ, погибший - студент из Замбии, который завершал учебу в Тульском госуниверситете по специальности "Лечебное дело" и в середине июля должен был уехать на родину.

Тульская область Замбия
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