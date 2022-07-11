Арестован фигурант дела о нанесении ущерба на 48 млрд рублей при разработке карьеров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На Ставрополье Кочубеевский районный суд арестовал до 7 сентября гендиректора ООО "Нерудстрой" по уголовному делу о причинении ущерба природе более чем на 48 млрд рублей при разработке карьеров. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и регионального управления ФСБ по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Ранее в прокуратуре сообщили, что в Кочубеевском округе при разработке карьеров уничтожили плодородный слой земель сельхозназначения. Ущерб окружающей среде был оценен в 48 млрд рублей.

В мае прокуратура Ставрополья и УФСБ России по краю организовали проверку соблюдения требований законодательства использования и охраны недр региональным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и администрацией Кочубеевского округа. В этом округе разрабатываются порядка 30 карьеров, добыча полезных ископаемых ведется на землях сельхозназначения.