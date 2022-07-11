Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Арестован фигурант дела о нанесении ущерба на 48 млрд рублей при разработке карьеров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На Ставрополье Кочубеевский районный суд арестовал до 7 сентября гендиректора ООО "Нерудстрой" по уголовному делу о причинении ущерба природе более чем на 48 млрд рублей при разработке карьеров. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и регионального управления ФСБ по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Ранее в прокуратуре сообщили, что в Кочубеевском округе при разработке карьеров уничтожили плодородный слой земель сельхозназначения. Ущерб окружающей среде был оценен в 48 млрд рублей.

В мае прокуратура Ставрополья и УФСБ России по краю организовали проверку соблюдения требований законодательства использования и охраны недр региональным Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и администрацией Кочубеевского округа. В этом округе разрабатываются порядка 30 карьеров, добыча полезных ископаемых ведется на землях сельхозназначения.

Ставрополье Кочубеевский район Кочубеевский суд Нерудстрой ФСБ прокуратура Ставрополья
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта

Автомобиль каршеринга сбил несколько человек в Люберцах

Суд отказал структуре "Фортума" в просьбе арестовать имущество уходящей из РФ Vestas

Кировская область просит Минпромторг помочь в поиске покупателей для местного завода IKEA

В РКН объяснили блокировку Depositphotos публикацией фейков о спецоперации

В РКН объяснили блокировку Depositphotos публикацией фейков о спецоперации

Туроператоры заверили россиян в безопасности отдыха на Шри-Ланке

Упрощенный порядок получения гражданства РФ распространен на всех жителей Украины

Упрощенный порядок получения гражданства РФ распространен на всех жителей Украины

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });