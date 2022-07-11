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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Калуга и один из районов области частично обесточены после мощного урагана

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мощный ураган прошел по Калуге вечером в понедельник, пострадали две женщины, сообщил мэр города Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале.

"У одной калужанки - перелом ноги, у второй - ушиб головы", - отметил Денисов.

Также частично или полностью отключены от электроэнергии 22 пригородные деревни. Повалено 47 деревьев. Опрокинуты заборы и информационные конструкции.

Как сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ, в регионе произошли локальные отключения электроэнергии, основная часть которых пришлась на Дзержинский район области.

Энергетики приступили к ликвидации последствий. К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 161 бригада, 585 человек производственного персонала, 247 единиц техники.

Калуга Дзержинский район
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