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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:45

Жительница Киселевска получила условный срок за незаконное хранение боеприпасов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Киселевский городской суд Кемеровской области признал виновной 47-летнюю местную жительницу, которая обвинялась в незаконном хранении боеприпасов, и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

В феврале полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по Кемеровской области изъяли у женщины около 1,7 тыс. патронов разного калибра. Экспертиза подтвердила, что они пригодны для стрельбы.

"В ходе дознания установлено, что у обвиняемой после смерти ее супруга остались в квартире боеприпасы для охотничьего оружия. Она решила оставить их себе, чтобы потом продать",- говорится в сообщении.

Женщине инкриминировалась ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Киселевск МВД
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