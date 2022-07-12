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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Умер известный православный миссионер Сергий (Рыбко)

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Архимандрит Сергий (Рыбко), один из самых ярких миссионеров Русской православной церкви, скончался в ночь на вторник, сообщил у себя в блоге протодиакон Андрей Кураев.

"Архим. Сергий отошел ко Господу сегодня ночью. Один из сторонников церковного диалога с миром рок-музыки", - написал он.

Отцу Сергию был 61 год. Он родился в Тверской области. В 14 лет познакомился с рок-музыкой. Увлекся идеями движения хиппи и одновременно учением анархистов. В результате долгих духовных поисков пришел к православию.

В 1988 году поступил в возвращенную Церкви в том же году Оптину пустынь. В 1990 году пострижен в монашество.

В начале 1990-х годов создал сестричество во имя святителя Игнатия Ставропольского, объединяющее женщин, желавших духовного развития.

С 1994 года руководил общиной храма Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище. В августе 2002 года был дополнительно назначен настоятелем храма Сергия Радонежского в Бибиреве, на территории которого начал строительство нового храма во имя Собора Московских Святых.

В сентябре 2004 года награжден патриархом Алексием II премией "Обретенное поколение" за миссионерскую деятельность среди неформальной молодежи. Как подчеркнули в связи с этим в Московской патриархии, благодаря проповеди и пастырской работе отца Сергия "сотни молодых любителей рока нашли дорогу к храму, а некоторые даже стали священниками".

РПЦ
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