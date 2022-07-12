КС позволил не платить одинаково за капремонт в поэтапно введенном в эксплуатацию доме

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ потребовал устранить неопределенность норм, регулирующих оплату капитального ремонта в многоквартирных домах.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Житель Смоленска Михаил Стрельцов просил КС проверить конституционность части 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса РФ и статьи 7.1 закона Смоленской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области".

Стрельцов является собственником квартиры в многоквартирном доме в Смоленске. Дом состоит из двух частей, которые вводились в эксплуатацию в разное время: первая секция – в 2011 году, вторая, где находится квартира заявителя, – тремя годами позднее. Между тем в региональную программу капремонта весь дом вошел как один объект, и всех собственников обязали платить взносы, исходя из даты ввода в эксплуатацию первой секции.

По мнению Стрельцова, собственники квартир в новостройках в Смоленской области должны освобождаться от уплаты взносов на капремонт в течение трех лет с момента сдачи в эксплуатацию той секции, в которой находится их жилье.

Многочисленные обращения заявителя в суды различных инстанций успехом не увенчались. Отказывая в удовлетворении исков, суды отмечали, что спорный дом представляет собой единый объект недвижимого имущества с единым почтовым адресом, и собственники квартир обеих его секций обладают одинаковыми правами и обязанностями.

В жалобе в КС Стрельцов указал, что оспариваемые нормы Жилищного кодекса РФ и регионального законодательства нарушают его права: неопределенность понятия "многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию" и его истолкование, с которым он столкнулся, обращаясь в суды общей юрисдикции, "позволяют при уплате взносов на капремонт ставить собственников помещений в секции второго этапа строительства дома в худшее положение по сравнению с собственниками помещений секции первого этапа". Это, считает Стрельцов, противоречит Конституции РФ.

КС с доводами заявителя согласился, следует из постановления.

"Сложившаяся неоднозначность, нечеткость и противоречивость правового регулирования препятствуют адекватному уяснению его содержания. Это ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод", - указано в документе.

Так, суд счел, что буквальный смысл понятия "ввод дома в эксплуатацию" - завершение строительства в полном объеме (что следует из оспариваемой нормы Жилищного кодекса) – "не отражает современных тенденций возведения многоквартирных домов с поэтапным вводом в эксплуатацию". На практике дом может быть включен в региональную программу капремонта еще до завершения строительства всех его секций, поскольку адрес присваивается после ввода в эксплуатацию первой секции.

"Наличие в составе дома нескольких секций, имеющих один общий адрес, но введенных в эксплуатацию в разное время, вызывает затруднения при определении момента возникновения у собственников обязанности по уплате взносов на капремонт", - указано в постановлении.

КС также отметил, что единообразия при решении этого вопроса в судебной практике нет. В законодательстве также отсутствует ясность, одновременно ли будут подлежать капремонту секции многоквартирного дома, введенные в эксплуатацию со значительным временным разрывом, что может ставить собственников помещений в неравное положение, следует из постановления.

На основании таких выводов КС указал законодателям на необходимость устранить неопределенность оспариваемых норм, возможность различного истолкования и нарушение принципов равенства и справедливости.

Дело заявителя подлежит пересмотру после внесения указанных изменений, сказано в постановлении.