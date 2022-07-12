Минобороны РФ заявило об уничтожении под Одессой пусковых установок комплекса Harpoon

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Одесской области ракетами комплекса "Инскандер" уничтожены пусковые установки американского комплекса Harpoon, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, пусковые установки уничтожены в районе населенного пункта Березань.

"Искандер" - оперативно-тактический ракетный комплекс российского производства. Он разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришёл на смену ОТРК "Точка-У".