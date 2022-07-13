Полиция заинтересовалалсь избиением девочки в лагере под Магнитогорском

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проводят разбирательство в связи с избиением девочки ровесниками в загородном лагере под Магнитогорском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области в среду.

О конфликте стало известно после того, как мать одного из отдыхавших детей увидела ролик в детском чате, на правах анонимности она выложила его в городском паблике с просьбой разобраться в инциденте.

"Вчера мой ребенок поделился со мной вот таким видео. (...) Это 6 отряд и, видимо, администрация об этом тоже не в курсе, но хотелось бы, чтобы родители этих девочек и мальчиков узнали своих детей и посмотрели, кого они вырастили! А еще больше хочется, чтобы этих девочек наказали так же", - написала женщина.

На кадрах несколько подростков 14-15 лет в спальне наносят девочке удары, таскают за волосы и оскорбляют ее. Она не вступает в драку, прикрываясь от них руками. Из реплик участников сложно понять причину конфликта.

В свою очередь руководство лагеря отреагировало на скандал, проведя собственную проверку и обратившись в полицию.

"Совместно с руководителями оздоровительного образовательного комплекса участники произошедшего установлены. Полицейские выяснили, что событие произошло в июне 2022 года, в конце первого заезда отдыхающих. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится необходимая профилактическая работа с подростками и их родителями", - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

Проверку по сообщениям об инциденте начала также прокуратура.

"Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска организована проверка по публикации, размещенной в социальной сети, о причинении телесных повреждений несовершеннолетней девочке сверстниками. Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны должностных лиц учреждения и полноте принимаемых мер в части профилактики правонарушений несовершеннолетних", - отмечает пресс-служба областной прокуратуры.