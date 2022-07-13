МЧС опровергло слухи об ограничении движения по Крымскому мосту

Крымских чиновников с утра завалили просьбами прокомментировать такие фейки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В управлении МЧС по Крыму назвали недостоверной информации об ограничении движения по Крымскому мосту, мост работает штатно.

"Сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств Республики Крым поступают фейковые сообщения. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности", - заявила журналистам начальник пресс-службы управления Лина Кратюк.

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет полуостров и материковую часть России. По нему налажено железнодорожное и автомобильное движение.