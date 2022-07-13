В Росавиации опровергли сообщения о перенесенной главой ведомства операции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном, "проходит курс реабилитации", сообщила представитель ведомства.

"Руководитель Росавиации - на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности", - сказала представитель ведомства журналистам. В связи с чем Нерадько проходит курс реабилитации, она не уточнила.

"Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства", - добавила она.

Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ распространили информацию о том, что Нерадько получил тяжелые травмы при падении с велосипеда и перенес операцию.