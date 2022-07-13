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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Следователи завели дело из-за смерти подростка в специнтернате под Челябинском

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего подопечного дома инвалидов в Троицке, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области в среду.

Подросток умер вечером 7 июля, его мать высказала мнение, что он скончался из-за недосмотра. По данному случаю была начата доследственная проверка.

"По ее результатам возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, обеспечивающих медицинский уход за сохранением жизни и здоровья подростка", - отмечается в сообщении.

В свою очередь региональное министерство социальных отношений, в ведении которого находится Троицкий центр содействия семейному воспитанию, поясняет, что погибшего поместили в соцучреждение по заявлению матери по состоянию здоровья в декабре 2021 года.

"По информации руководителя центра Инны Ефименко, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Как и в каждом учреждении, безопасность воспитанников и оперативная помощь - это безусловный приоритет", - комментирует пресс-служба министерства.

По сведениям сотрудников, мальчику была оказана медпомощь и вызвана скорая, когда появились подозрения, что ребенок не дышит.

"К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными, и была констатирована смерть. Сейчас работают следственные органы. Министерством будет проведена служебная проверка в данном учреждении", - отметили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, юноша страдал психическим заболеванием, иногда проявлял агрессивность. Мать согласилась отдать сына в специнтернат, опасаясь за жизнь младшего ребенка.

СКР Челябинская область
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