Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Орловской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в среду в Орловской области, в результате получили травмы девять человек, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, около 07:00 водитель автобуса, следовавшего по автодороге Орел-Тамбов в направлении города Ливны, на 109 км допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП пострадали водитель общественного транспорта и восемь пассажиров, один из которых несовершеннолетний.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в автобусе находились граждане Белоруссии. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Вместе с тем в пресс-службе прокуратуры Орловской области агентству подтвердили, что автобус перевозил туристов.

"Транспортное происшествие случилось с участием туристического автобуса. Пассажиры в настоящее время – в пункте временного размещения, за ними выехал подменный автобус", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соблюдение прав пассажиров при их временном размещении и оказании первой медицинской помощи контролируется прокуратурой, на место выехал ливенский межрайонный прокурор.

Ход и результаты расследования дела по факту ДТП поставлены на контроль в прокуратуре области.