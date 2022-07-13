Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Орловской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в среду в Орловской области, в результате получили травмы девять человек, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, около 07:00 водитель автобуса, следовавшего по автодороге Орел-Тамбов в направлении города Ливны, на 109 км допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП пострадали водитель общественного транспорта и восемь пассажиров, один из которых несовершеннолетний.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в автобусе находились граждане Белоруссии. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Вместе с тем в пресс-службе прокуратуры Орловской области агентству подтвердили, что автобус перевозил туристов.

"Транспортное происшествие случилось с участием туристического автобуса. Пассажиры в настоящее время – в пункте временного размещения, за ними выехал подменный автобус", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соблюдение прав пассажиров при их временном размещении и оказании первой медицинской помощи контролируется прокуратурой, на место выехал ливенский межрайонный прокурор.

Ход и результаты расследования дела по факту ДТП поставлены на контроль в прокуратуре области.

Орловская область ДТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывшему вице-губернатору Томской области Гурдину предъявили обвинение в растрате

Задержан бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович

Задержан бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович

В Росавиации опровергли сообщения о перенесенной главой ведомства операции

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

В Кремле неизвестно о наборе в Москве желающих участвовать в спецоперации

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

СК просит арестовать Яшина по обвинению в распространении фейков об армии

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 3 929 новых случаев COVID-19

СК предъявил Илье Яшину обвинение в распространении фейков о ВС РФ

СК предъявил Илье Яшину обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });