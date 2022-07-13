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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

После отмены кинофестиваля в Ессентуках деньги на его проведение перенаправят многодетным

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Деньги, которые выделили на проведение перенесенного на 2023 год кинофестиваля "Хрустальный источникЪ" в Ессентуках, направят на поддержку многодетных семей, сообщил глава города Александр Некристов.

Он сослался на поручение губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Деньги будут потрачены на строительство коммуникаций на участках таких семей. Этот вопрос будет проработан осенью на заседании краевой думы.

Кинофестиваль "Хрустальный источникъ", авторский проект Эвклида Кюрдзидиса, должен был пройти в июле 2022 года. Однако 11 июля организаторы объявили, что перенесут его на год, поскольку пока не смогли договориться о творческом взаимодействии.

Ессентуки Ставрополье Хрустальный источник Александр Некристов Эвклид Кюрдзидис
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