Предприниматель из Тулы получил 9,5 лет за гибель двух человек, забравшихся на его склад

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тульский областной суд в среду вынес обвинительный приговор местному жителю по делу об убийстве двух человек, сообщили "Интерфаксу" в секретариате суда.

"Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима с (последующим) ограничением свободы на 2 года. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. (Осужденный - ИФ) должен выплатить им в общей сложности 10 млн рублей", - сказал представитель суда.

В суде уголовное дело было переквалифицировано со статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц) на часть 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Слушание дела в суде проходило с участием присяжных.

Ранее обвинение просило приговорить подсудимого Сергея Андреева к 19 годам 10 месяцам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года.

После вынесения вердикта в региональной прокуратуре заявили о намерении обжаловать приговор.

"С данным приговором суда прокуратура области не согласна. Мы будем обжаловать его. Данное решение будет принято после детального изучения судебного решения в полном объеме", - сказала представитель надзорного ведомства.

Обжаловать приговор также намерена потерпевшая сторона.

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2021 года в деревне Беликово Ленинского района на территории заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось подсудимым в предпринимательских целях как склад, он нанес несколько ударов деревянным бруском по голове двум мужчинам 38 и 60 лет, проникшим в помещение для хищения.

После этого предприниматель связал похитителей. Спустя некоторое время они скончались от полученных травм.

Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, владелец склада завернул тела в одеяла, погрузил в свой автомобиль и направился в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.