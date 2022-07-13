РФ с 14 июля отменит требование о ПЦР-тестах для белорусов, прибывающих авиатранспортом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия с 14 июля отменяет требование о ПЦР-тестах для граждан Белоруссии, прибывающих авиатранспортом, это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление от 08.07.2022 N19 вносит изменение в постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

В соответствии с ним, граждане Белоруссии исключаются из списка лиц, которым при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда через территорию РФ, и при пересечении госграницы России требуется иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который был сделан не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, т.е., с 14 июля.