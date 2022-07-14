Аварийная остановка турбины произошла на Смоленской ТЭЦ-2 "Квадры"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Специалисты смоленского филиала ПАО "Квадра" выясняют причины аварийной остановки турбины на Смоленской ТЭЦ-2, сообщается в официальной группе филиала "ВКонтакте".

"(. . .) причины в данный момент выясняем. Возгорания на станции нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клубы дыма, о которых говорят жители в соцсетях, являются облаком пара, которое образуется при технологическом процессе.

Филиал ПАО "Квадра" – "Смоленская генерация" занимается производством и транспортировкой тепловой энергии для нужд отопления потребителей Смоленска. Для этих целей используется теплофикационное оборудование Смоленской ТЭЦ-2 и котельной, а также 148,3 км магистральных тепловых сетей и 3 подкачивающие насосные станции.

Смоленский филиал ПАО "Квадра" осуществляет обслуживание порядка 120 тыс. лицевых счетов потребителей города Смоленска - абонентов энергокомпании, и более 2,5 тыс. договоров теплоснабжения с предприятиями и организациями.