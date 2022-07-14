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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

На подмосковном комплексе по переработке отходов нашли живую черепаху в пакете

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники комплекса по переработке отходов "Дон" компании "РТ-Инвест" (входит в ГК "Ростех"), расположенного в Каширском округе Подмосковья, спасли красноухую черепаху, оказавшуюся на линии сортировки, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"На комплексе по переработке отходов "Дон" была обнаружена живая красноухая черепаха. Сотрудники комплекса заметили ее на линии сортировки. У черепахи был поврежден панцирь. Ее срочно доставили в административный корпус, провели медицинский осмотр и оборудовали временный террариум", - говорится в сообщении.

На сортировку черепаха попала завернутой в целлофановый пакет и с трещиной на панцире, рассказали в пресс-службе "РТ-Инвеста".

"Сейчас сотрудники комплекса совместными усилиями оборудовали место для комфортной жизни черепахи - просторный террариум, внутри которого - морские камни, водоросли и ракушки. Первые несколько часов она вела себя осторожно и восстанавливала силы, но быстро адаптировалась - сейчас у черепахи хороший аппетит, она проявляет любопытство и с интересом изучает обстановку вокруг", - добавили в компании.

В ближайшее время черепаху заберет к себе одна из сотрудниц комплекса.

Ростех Подмосковье РТ-Инвест
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