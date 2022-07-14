Тамбовских полицейских осудили условно за инсценирование преступления с участием бомжа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Трех бывших полицейских из Тамбовской области, инсценировавших хищение ради продвижения по карьерной лестнице, осудили за превышение полномочий, сообщает СУ СКР по региону.

Судом установлено, что для повышения показателей по службе полицейские инсценировали хищение железнодорожных подкладок. Подставным лицом, якобы совершившим преступление, согласился стать за деньги ранее судимый бомж.

Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Судом трое полицейских приговорены к двум годам лишения свободы условно. Также бывшим сотрудникам МВД запретили на два года занимать определенные должности.