Жительнице Подмосковья запретили держать на участке опасных экзотических животных

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Одинцовский городской суд удовлетворил иск местной администрации и городского прокурора к главе крестьянско-фермерского хозяйства, которая содержала на своем земельном участке экзотических животных, в том числе опасных для людей, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области в четверг.

"Гражданка содержит несколько видов редких животных в селе Козино. Среди обитателей мини-зоопарка - лев, тигр, сервал, две пумы, две рыси, несколько обезьян, волк и другие животные. Хотя они куплены в питомниках и имеют все необходимые документы, это не снимает проблему безопасности их содержания и нецелевого использования земель, которые имеют вид разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Тихона Фирсова.

Пресс-служба министерства отмечает, что разбирательства с жительницей Одинцово велись с прошлого года, когда стали поступать жалобы жителей на то, что звери покидают участок и перемещаются по поселению, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

"Были и другие жалобы на громкий рев хищников и тяжелый запах с земельного участка. Ответчица пыталась доказать, что животные были приобретены легально, до выхода постановления правительства России, которое содержит перечень запрещенных к содержанию животных. Однако суд отверг эти доводы и вынес решение удовлетворить исковые требования администрации и городского прокурора о запрете на содержание животных", - добавили в ведомстве.