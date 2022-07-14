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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Сотрудников университета будут судить за хищение денег, выделенных на обучение студентов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Коми завершено расследование дела о мошенничестве на 19,2 млн рублей, по которому проходят 13 сотрудников Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, сообщили в региональном управлении СК. Дело скоро будет передано в суд.

По версии следствия, в 2017-2020 годах должностные лица и сотрудники вуза, "действуя в составе организованной группы, используя свои служебные полномочия, путем обмана и злоупотребления доверием учредителя университета", подделав отдельные документы похитили бюджетные средства, выделенные университету для обучения студентов.

Фигуранты искусственно создавали видимость набора необходимого количества студентов за счет бюджетных ассигнований, считает СК. В результате 76 абитуриентов, в том числе родственники и знакомын обвиняемых, были незаконно зачислены в университет на первый курс очной формы обучения, при этом не учились и незаконно получили стипендию и иные выплаты на общую сумму более 2,5 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, следствие считает, что фигуранты, злоупотребив полномочиями, потратили еще 16,7 млн рублей денег, полученных университетом из федерального бюджета, на иные цели.

В зависимости от предполагаемой роли обвиняемых им вменили статьи о мошенничестве (ст.159 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК) и служебном подлоге (ст.292 УК).

Дело на них возбудили по материалам органов региональной прокуратуры и УФСБ.

Коми Сыктывкар СГУ СКР ФСБ
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