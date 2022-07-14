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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Анапе в ДТП пострадали водитель и девять пассажиров маршрутки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - С-ЮГ - В Анапе столкнулись маршрутное такси "Голден Драго" №132 и легковая Mazda, пострадали девять пассажиров и водитель автобуса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Сообщение о ДТП поступило в 17:20 по московскому времени, отметил он.

"По предварительной информации , пострадали 10 человек, из них 6 человек госпитализированы в лечебное учреждение, 4 человека на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

Информацию о ДТП и пострадавших вскоре подтвердили в пресс-службе управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"Ехали девять человек, шесть из них после ДТП медики забрали на осмотр, сколько из них пострадавших еще не известно", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительной информации, виновником ДТП может быть водитель легкового автомобиля, который не уступил дорогу автобусу.

Анапа ГИБДД Краснодарский край
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