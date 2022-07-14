Петербуржец получил условный срок по делу о заказном убийстве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Приморский суд Петербурга назначил шесть лет условно с ограничением свободы на полтора года жителю города Сергею Колодяжному по делу о заказном убийстве, сообщила городская прокуратура. Суд также взыскал с него 3 млн рублей по иску потерпевшего.

Подсудимый признан виновным в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК) при том, что убийства не произошло.

По версии следствия, Колодяжный между октябрем 2019 года и январем 2020 года решил заказать убийство знакомого, которому он задолжал больше 44 млн рублей и не менее 84 тысяч евро, "на почве личных неприязненных отношений".

О его замысле стало известно полиции, полицейский выступил в роли исполнителя заказа. В январе 2020 года Колодяжный передал оперативнику 200 тысяч рублей аванса и сведения о своем кредиторе. В марте 2020 года полицейский сообщил ему, что заказ выполнен, и Колодяжный был задержан при передаче ему 500 тысяч рублей.

Из сообщения пресс-службы городских судов следует, что полицейским о намерении Колодяжного организовать убийство по найму сообщил его знакомый, которого он попросил найти киллера.

Ранее пресс-служба судов сообщала, что Колодяжный признал вину сразу после задержания. В суде он свои действия объяснил провокацией со стороны потерпевшего и его недобросовестным поведением.