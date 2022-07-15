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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Выжившего горняка с шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе наградили медалью

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Шахтер Леонид Моисеев, который считался пропавшим после обвала 5 июля горной выработки на шахте "Распадская-Коксовая" (Междуреченск, Кемеровская область) награжден медалью "За честь и мужество", кроме того, награды получили и сотрудники ВГСО (военизированного горноспасательного отряда), сообщает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграмм-канале в пятницу.

"Леонид Моисеев и сотрудники Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда награждены медалями "За честь и мужество". Супруга Леонида Моисеева Людмила Ледышева награждена медалью "За веру и добро".

5 июля на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из пропавших, его подняли на поверхность.

7 июля при разборе завалов был обнаружен датчик второго пропавшего шахтера, его поиски продолжились. Пропавшего шахтера обнаружили живым в ночь на 12 июля.

Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская 8", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.

Сергей Цивилев Леонид Моисеев
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