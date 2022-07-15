Организаторы прыжков с парашютом, из-за которых пострадали пять человек, осуждены

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ивановский районный суд Амурской области признал двух жителей Благовещенска виновными в организации небезопасных прыжков с парашютом, из-за которых пострадали пять человек.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что осужденные оказывали услуги по прыжкам с парашютом с сентября 2016 года по июнь 2019 года на территории Ивановского района, ими воспользовались более сотни человек.

"Используемое воздушное судно не имело действующего сертификата летной годности, являлось неисправным и не было готово к полету. Кроме этого, фигурантами использовались парашюты, срок эксплуатации которых истек", - говорится в сообщении.

Для приземления парашютистов была выбрана травмоопасная, по оценке суда и следствия, площадка, расположенная вблизи водоемов.

В свою очередь Восточное МСУТ СК России отмечает, что пострадали пять человек, одному причинен тяжкий вред здоровью, троим - средней тяжести, одному - легкий.

Организаторы прыжков с парашютом признаны виновными по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Один осужден на 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, второй житель Благовещенска приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.