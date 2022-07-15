Гладков сообщил о сброшенном с квадрокоптера на библиотеку взрывном устройстве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью на здание библиотеки в городе Грайворон с квадрокоптера было сброшено самодельное взрывное устройство.

"Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы", - написал губернатор в социальной сети.

Он также сообщил, что пострадавших нет.

"Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы", - сообщил губернатор.