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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Гладков сообщил о сброшенном с квадрокоптера на библиотеку взрывном устройстве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью на здание библиотеки в городе Грайворон с квадрокоптера было сброшено самодельное взрывное устройство.

"Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы", - написал губернатор в социальной сети.

Он также сообщил, что пострадавших нет.

"Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы", - сообщил губернатор.

Вячеслав Гладков Грайворон
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