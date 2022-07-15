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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

В Ростовской области погибли двое подростков, врезавшиеся на машине в дерево и многоэтажку

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний водитель врезался на машине в дерево и многоэтажный дом в городе Шахты Ростовской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.

"По предварительным данным, несовершеннолетний водитель автомобиля Volkswagen Polo 2006 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево и многоэтажный дом. В результате ДТП водитель и два пассажира получили телесные повреждения, двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Судя по фотографии, предоставленной в УГИБДД региона, машина была взята на прокат в местном каршеринге.

Ростовская область ГИБДД
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